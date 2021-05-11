Три воспитанника футбола Самарской области попали в расширенный список сборной России на чемпионат Европы

Арсен Захарян до 14 лет занимался футболом в Самаре и Тольятти, сейчас он выступает за "Динамо". Фото: ФК "Динамо" (Москва).

Три уроженца Самарской области и воспитанника регионального футбола попали в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы. Это Арсен Захарян, который выступает за московское «Динамо», Максим Мухин из столичного «Локомотива» и Денис Макаров из казанского «Рубина».

Ни одни из них на профессиональном уровне не выступал за «Крылья Советов». Арсен Захарян – уроженец Самары, он занимался в «КС» и Академии им. Коноплева, в 14 лет уехал в «Динамо». Максим Мухин и Денис Макаров – тольяттинцы. Оба занимались в Академии Коноплева, а Мухин еще и в «Крыльях». Оба покинули Самарскую область до того, как вышли на профессиональный уровень.

Также в расширенном списке сборной экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, который сейчас выступает за «Спартак», и его партнер по команде, воспитанник Академии Коноплева Роман Зобнин.