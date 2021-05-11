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Спорт11 мая 2021 16:07

«Крылья Советов» не откажутся от Лиги Европы, если выиграют Кубок России

Об этом заявил замгендиректора самарского клуба
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Обладатель Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы.

Обладатель Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» собираются играть в Лиге Европы и не откажутся от турнира, если выиграют Кубок России. Об этом в интервью «Матч ТВ» сказал заместитель гендиректора самарского клуба Дмитрий Галямин.

- Лига Европы для «Крыльев» сейчас если и перебор, то позитивный. Откажемся ли от турнира в пользу богатого клуба, если победим в Кубке? Нет, это даже не обсуждается, - сказал Галямин.

Также заместитель гендиректора считает, что победа «КС» в Кубке России не будет чудом, т.к. команда здорово выглядит, в том числе в играх с клубами РПЛ.

Победа в Кубке России, по словам Галямина, станет толчком в развитии клуба, в том числе в финансовом плане.