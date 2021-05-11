«Крылья Советов» не откажутся от Лиги Европы, если выиграют Кубок России

Обладатель Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» собираются играть в Лиге Европы и не откажутся от турнира, если выиграют Кубок России. Об этом в интервью «Матч ТВ» сказал заместитель гендиректора самарского клуба Дмитрий Галямин.

- Лига Европы для «Крыльев» сейчас если и перебор, то позитивный. Откажемся ли от турнира в пользу богатого клуба, если победим в Кубке? Нет, это даже не обсуждается, - сказал Галямин.

Также заместитель гендиректора считает, что победа «КС» в Кубке России не будет чудом, т.к. команда здорово выглядит, в том числе в играх с клубами РПЛ.

Победа в Кубке России, по словам Галямина, станет толчком в развитии клуба, в том числе в финансовом плане.