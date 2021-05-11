В центре Самары уличные торговцы развернули блошиный рынок

В спальных районах такие рынки не редкость, а вот увидеть подобное в центре - крайне необычно Фото: Кадр видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин прогулялся по центральному району Самары и увидел необычное явление для 2021 года – на улицы вернулся блошиный рынок. Уличные торговцы заполонили тротуар на углу Маяковского и Буянова.

В комментариях под видео пользователи начали рассуждать о причинах появления стихийных рынков. Кто-то утверждает, что уличные торговцы идут на это «не от сытой жизни». Некоторые уверены, что причиной такого скопления людей появляется от того, что им просто не хватает общения, а торговля – это просто повод собраться и поговорить.

Стоит отметить, что таких блошиных рынков в Самаре очень много. Есть и индивидуальные торговцы, которые организуют свои прилавки около ТЦ, метро или в других общественных местах. Например, очень долго существует стихийный рынок на улице Физкультурной, недалеко от Птичьего рынка. Также, уличные торговцы продают свои товары на рынке в 15-ом микрорайоне.

Администрация города пыталась бороться с уличной торговлей, но, судя по всему, людей это не останавливает. Некоторые самарцы считают, что такие блошиные рынки нередко привлекают туристов и гостей города, ведь у уличных торговцев можно найти массу интересных ретро-вещей по минимальной стоимости.