В Самарских образовательных учреждениях усилены меры безопасности в связи с ЧП в казанской школе

Во всех учреждениях усилили контроль за соблюдением мер безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку соблюдения мер безопасности в детских садах, школах, вузах, ссузах, а также в учреждениях дополнительного образования. Усиление контроля связано с произошедшим ЧП в Казани, где были расстреляны ученики и учителя гимназии.

- В настоящее время в образовательных учреждениях усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией, внепланово проверена работа металлодетекторов, систем видеонаблюдения, каналов связи для вызова оперативных служб, - сообщили в правительстве Самарской области.

Кроме того, сотрудники спецслужб провели обход территорий и зданий для выявления подозрительных предметов или автотранспорта. В настоящее время все объекты образовательных организаций оснащены металлодетекторами и системами тревожной сигнализации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб.