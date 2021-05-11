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Общество11 мая 2021 17:18

В Самарских образовательных учреждениях усилены меры безопасности в связи с ЧП в казанской школе

Дмитрий Азаров поручил провести проверки во всех образовательных организациях, подведомственных минобрнауки Самарской области
Валерий СОКОЛОВ
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Во всех учреждениях усилили контроль за соблюдением мер безопасности

Во всех учреждениях усилили контроль за соблюдением мер безопасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку соблюдения мер безопасности в детских садах, школах, вузах, ссузах, а также в учреждениях дополнительного образования. Усиление контроля связано с произошедшим ЧП в Казани, где были расстреляны ученики и учителя гимназии.

- В настоящее время в образовательных учреждениях усилены пропускной режим и контроль за прилегающей территорией, внепланово проверена работа металлодетекторов, систем видеонаблюдения, каналов связи для вызова оперативных служб, - сообщили в правительстве Самарской области.

Кроме того, сотрудники спецслужб провели обход территорий и зданий для выявления подозрительных предметов или автотранспорта. В настоящее время все объекты образовательных организаций оснащены металлодетекторами и системами тревожной сигнализации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб.