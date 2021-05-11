Самарская область будет сотрудничать с Ульяновском в научно-технологической сфере и в привлечении инвестиций

Губернаторы обсудили дальнейшее сотрудничество регионов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Стороны обсудили сотрудничество регионов в вопросах развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего».

- Уверен, что сотрудничество, которое сегодня выстраивается между нашими университетами, предприятиями, даст новый импульс развития науке, технологиям, образованию и промышленности, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме этого, губернатор Самарской области поднял вопрос о заключении соглашения между корпорациями регионов. Дмитрий Азаров отметил, что есть возможность синергии по привлечению инвестиций. Такой подход может повысить уровень благосостояния как жителей Самарской области, так и Ульяновской.