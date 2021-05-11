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Происшествия11 мая 2021 19:12

В Самаре директор учебного центра отправился в тюрьму за фиктивное повышение квалификации охранников

Директор и его подсобники получили свыше 2,5 миллионов рублей за фиктивные договора на обучение
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Организатору преступного сговора дали три года колонии

Организатору преступного сговора дали три года колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор руководителю учебного центра сотрудников охраны, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году, подсудимый, действуя в сговоре с директором охранных предприятий, дал указание подготовить документы о повышении квалификации на 68 охранников. Далее директор и его пособник заключили меду собой фиктивные договора и получили субсидии на возмещение затрат из федерального бюджета.

- Подсудимый и директор охранных организаций в итоге получили 2 миллиона 656 тысяч рублей, которые распределили между собой, - рассказали в областной прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, ранее были осуждены и другие участники сговора, а также был частично возмещен ущерб.

В настоящее время директору образовательного учреждения вынесен приговор. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Криминал