Жительница Самарской области 76 раз нарушила ПДД и чуть не лишилась своего автомобиля

Ладу арестовали и отправили на стоянку до оплаты долга Фото: ФССП по Самарской области

Жительница Тольятти чуть не лишилась своего автомобиля Лада Приора за долги по штрафам ГИБДД. Судебные приставы неоднократно предупреждали женщину об ответственности, но она не торопилась гасить задолженность.

- Автолюбительница 76 раз нарушила ПДД и накопила штрафы на сумму 59 тысяч рублей. За неуплату долга в установленный срок судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 76 тысяч рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Таким образом, общая задолженность составила более 135 тысяч рублей вместе с исполнительским сбором. Женщина, узнав об этом, начала скрываться. Однако через некоторое время автомобиль должницы был обнаружен, автолюбительнице было предложено на месте оплатить задолженность через терминал, но та отказалась. Тогда, судебный пристав составил опись и арест Приоры, и автомобиль отправили на штрафстоянку.

Узнав о том, что в случае непогашения долга её автомобиль будет выставлен на торги, должница полностью погасила штраф и предоставила квитанцию об оплате в ФССП. После этого автомобиль был возвращен хозяйке.