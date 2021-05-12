В Тольятти водитель сдавал задним ходом и сбил 79-летнюю бабушку

ДТП произошло вечером 11 мая Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти, на парковке около дома №53 на улице Ленинградской, произошло ДТП с участием пешехода. Пострадала 79-летняя женщина.

- По предварительным данным, 28-летний водитель на автомобиле Киа Рио сбил пешехода. Мужчина сдавал задним ходом и не заметил идущую в попутном направлении бабушку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии, пешеход получила телесные повреждения. После осмотра врачами скорой помощи, женщине было назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, накануне произошло еще одно ДТП с участием пешехода в Самаре. В микрорайоне Крутые Ключи неоднократно нарушавший ПДД водитель сбил 10-летнюю девочку.