Житель Самарской области может отправиться в тюрьму на пять лет за кражу денег у друга

Житель Жигулевска обокрал своего собутыльника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске задержали мужчину, который ограбил своего знакомого. Злоумышленник украл 7 тысяч рублей и теперь может отправиться в колонию.

- По версии следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки. Злоумышленник, дождавшись пока хозяин квартиры уснет, вытащил из его кошелька 7 тысяч рублей и покинул место преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Проснувшись, пострадавший не досчитался наличных средств и обратился в полицию. Товарища, с которым потерпевший выпивал накануне, задержали. Ранее судимый за подобное преступление 31-летний мужчина на опросе признал свою вину и рассказал, что похищенные деньги успел потратить на собственные нужды.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь преступнику может грозить до 5 лет лишения свободы.