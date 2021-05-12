В Самарской области создадут креативные пространства

Идея региональной команды – вдохнуть в пустующие здания новую жизнь, заполнив их креативщиками разных направлений

Самарская область вошла в топ-10 регионов – финалистов программы Rurban Creative Lab Центра городских компетенций АСИ. В Самаре, Тольятти и селе Екатериновка Безенчукского района будут созданы креативные кластеры на пустующих пространствах.

- По итогам проекта мы хотим сформировать несколько финансово организационно устойчивых моделей, которые могут быть использованы всеми субъектами Российской Федерации по вовлечению в экономику регионов промышленных территорий и территорий, которые не используются, - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Креативные кластеры будут созданы на безе исторических зданий, которые являются узнаваемыми для горожан. Идея заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в пустующие здания, заполнив их креативами разных направлений.

В селе Екатериновка могут появиться сельская администрация, ветеринарная клиника, дом священника, земская больница, мельница купца Малюшкина. Эти объекты будут рассмотрены специальной комиссией и выбран один, который будут запускать первым.

Кроме того, в июне этого года в Самарской области пройдет экспедиция Российской Ассоциации самых красивых деревень и городков России. У села Екатериновка есть все шансы войти в это число, что даст определенный эффект по восстановлению исторических зданий.