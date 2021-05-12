Десятки жителей Самары зажгли свечи и возложили цветы на фонтанах Осипенко в память о погибших в Казани

Стихийный мемориал расположился на фонтанах Осипенко

Вечером, 11 мая 2021 года, жители Самары зажгли свечи и возложили цветы на фонтанах на улице Осипенко. Горожане так выразили соболезнования и почтили память погибших в результате расстрела в гимназии №175 в Казани.

- Мы все помним Беслан и точно были уверены, что таково больше не повториться, но произошло. Отморозок проник в школу и унес жизнь школьников и учителя. Самара скорбит вместе с Казанью, - сказала директор гимназии №3 Самары, участница Предварительного Голосования «Единой России» Светлана Ильина, которая пришла почтить память погибших учеников и учителей.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в Казани. Секретарь реготделения Партии «Единая Россия» отметил, что каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка - эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью.

Напомним, трагедия в казанской гимназии произошла утром 11 мая 2021 года. Бывший ученик этой школы устроил теракт, взорвав самодельную бомбу и расстреляв учеников и учителей из винтовки. В результате кровавой расправы погибли 10 человек, из которых восемь детей. Сейчас в больницах находятся еще 21 человек, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

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