Третьяковка в Самаре приглашает на Ночь музеев

15 мая Ночь музеев пройдет в самарской Третьяковке

15 мая 2021 года в Третьяковке на улице Фрунзе, 102б пройдет Ночь музеев. Это первый фестиваль Третьяковки на Фрунзе, уже в следующем году Ночь музеев пройдет в Фабрике-кухне.

- Тема Ночи музеев в Третьяковке звучит как «Предвкушение». Предвкушение открытия Фабрики-кухни, предвкушение преображения здания, предвкушение новой эпохи, - рассказали организаторы.

Вечером, 15 мая, гостей ждет невероятная программа, которая включает в себя как экскурсии, так и интересные лекции на тему культуры. Кроме того, в перерывах между духовным обогащением, для гостей праздника будут выступать самарские музыкальные группы, ансамбли, а ди-джеи погрузят слушателей в аудио-визуальный перформанс.

Кроме того, весь вечер гости фестиваля Ночь музеев смогут принять участие в строительстве музея своей мечты. Самарцы вложат свой творческий вклад в создание интерьера Третьяковки в Фабрике-кухни.

Ознакомиться с программой мероприятия можно в официальной группе Третьяковки в Самаре ВКонтакте.