В Самаре девочка попала в больницу после прыжков на батуте

Информацию о пациентке медики передали полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 9 мая бригада «Скорой помощи» доставила в больницу имени Середавина 8-летнюю девочку.

- Ее сразу отправили в нейрохирургию, потому что врачи диагностировали травму головы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники.

По предварительным данным, в тот день девочка прыгала на батуте на набережной в районе Ленинградского спуска. Как вышло, что ребенок пострадал, были ли нарушены меры безопасности и где в это время находились взрослые, пока не ясно.

Сообщение о юной пациентке медики передали в полицию, информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.