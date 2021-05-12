Более 44 семей Куйбышевского района смогли получить перерасчет за услуги ЖКХ

Депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Майер

Депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Майер активно участвует в решении самых сложных вопросов горожан, в том числе в сферах ЖКХ, культуры и спорта. Активно выступает за инвентаризацию всех неблагоустроенных территорий района и закрепление их за обслуживающими организациями. Подсказывает жителям, как контролировать работу управляющих компаний и деньги, поступающие по статье «текущий ремонт многоквартирных домов».

- Добиться контроля возможно путём возрождения системы управдомов. Жители нашего района устали от непрозрачных схем и порой завышенных тарифов на ЖКХ. В большинстве случаев они даже не знают, за что платят, - считает Андрей Майер и добавляет. - Только жители должны утверждать и принимать работы, которые выполняют подрядные организации управляющий компаний на многоквартирном доме.

По мнению депутата, за благоустройство придомовой территорий, в том числе за спил сухих деревьев и освещенности дворов, тоже должна отвечать управляющая компания. Благодаря правозащитной деятельности Андрея Майера за короткий срок удалось преобразились 14 дворов, 29 внутриквартальных и придомовых территорий. А более 44 семей Куйбышевского района смогли добиться перерасчета по статье содержание многоквартирного дома.