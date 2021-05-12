В Самаре на три дня перекроют территорию около стадиона «Солидарность Арена» из-за чемпионата по велоспорту

Около стадиона пройдет чемпионат по велоспорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, с 16 по 18 мая 2021 года, будет временно ограничено движение транспорта у стадиона «Солидарность Арена». Как сообщили в городской администрации, перекрытие дорог связано с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту.

- С 8:00 до 16:00 16, 17 и 18 мая 2021 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, на улице Арена 2018, на улице Дальней и по Проезду №2, - сообщили в администрации Самары.

Кроме того, в данный период на участках будет запрещено парковать автомобили.

Также на время веломарафона будет скорректировано движение общественного транспорта. Автобусы № 96, 205, 295 будут следовать по Московскому шоссе, Волжскому шоссе, ул. Арена 2018, 8 Проезду, 12 Проезду и далее по своим маршрутам по направлению «в город». В направлении «из города» по Московскому шоссе, Волжскому шоссе, 10 Проезду, 8 Проезду, ул. Арена 2018, Волжскому шоссе и далее по привычному маршруту.