В Самаре мужчину, устроившего стрельбу на Марии Авейде, оштрафовали на 500 рублей

Молодые люди свободно гуляют по двору с оружием в руках Фото: Кадр видео

В Самаре резонансная новость получила широкую огласку в социальных сетях. Жители дома на Марии Авейде, 21 продолжают бороться с соседом Артемом, который со своими друзьями несколько лет терроризирует местных жителей.

- Зимой они громко гуляют в квартире Артема, а летом выходят во двор и начинают дебоширить там. Бабушки давно не выходят на лавочки, а дети бояться играть на площадке, - рассказывают жильцы.

На майские праздники местные жители по-настоящему испугались за свои жизни – молодые люди начали разгуливать по двору с оружием в руках. Однажды во дворе все же раздался выстрел.

Как сообщили КП-Самара в ГУ МВД по Самарской области, по факту заявления от местных жителей была проведена проверка, по результатам которой один мужчина из компании был привлечен к административной ответственности.

- Установлено, что стрелял 28-летний мужчина. Выстрелы были произведены из страйкбольного оружия, - рассказали журналисту КП-Самара полицейские.

В настоящее время молодого человека привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд назначил обвиняемому наказание в виде уплаты штрафа в размере 500 рублей.

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