В Самаре в региональном центре «Мой бизнес» с 11 мая стартовали бизнес-завтраки

Предприниматели смогут познакомиться с другими людьми и найти бизнес-партнера

В региональном центре «Мой бизнес» в Самаре стартовала серия бизнес-завтраков. На площадке «Дома предпринимателя» каждый вторник будут проводиться встречи представителей предпринимательского сообщества, органов власти, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и экспертов в самых различных сферах.

- Эти встречи помогут предпринимателям не только знакомиться, но и делиться друг с другом опытом. Кроме того, на бизнес-завтраках можно будет презентовать свои идеи и найти партнера по бизнесу, - отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, который курирует проект.

Напомним, в Самарской области создаются комфортные условия для развития малого бизнеса. Для предпринимателей был создан центр «Мой бизнес», где можно не только зарегистрироваться как самозанятый и получить необходимую информацию и оформить документацию, но и проконсультировать со специалистами и экспертами в плане развития своего дела.