В Самаре 12 мая открыли памятник медсестрам

Памятник установили возле медицинского колледжа имени Ляпиной / Фото: министерство здравоохранения Самарской области Фото: Instagram.com

В среду, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. В честь этого праздника в Самаре открыли памятник «Призвание». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Композицию установили на территории медколледжа имени Н.Д. Ляпиной. Она посвящена среднему медицинскому персоналу. Сегодня к памятнику возложили цветы. Мероприятие посетил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Напомним, на сегодняшний день в регионе трудятся свыше 25 тысяч медработников среднего звена. Это фельдшеры, акушеры, медсестры, а также медицинские лабораторные техники.