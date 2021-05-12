В Самаре произошел пожар в ТЦ «Кубатура» на Красноармейской

На территории торгового центра горел трансформатор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 12 мая, к торговому центру «Кубатура» на улице Красноармейской в Самаре съехались несколько пожарных расчетов. Оттуда в 14:58 поступил сигнал о возгорании.

- На территории торгового центра загорелся трансформатор на электроподстанции. Это отдельно стоящее здание. В 15:25 пожар локализован на площади 10 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ не понадобилась. На место выезжали 65 человек и 21 спецмашина, в том числе от МЧС 52 человека и 14 единиц техники.