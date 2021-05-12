Команда девочек-гандболисток «Тольяттикаучука» выиграла всероссийские соревнования

Первая тольяттинская команда стала чемпионом России по гандболу / Фото: Тольяттикаучук

Девушки из Тольятти выиграли детско-юношеский турнир по гандболу, посвященный памяти тренера Султана Джанчатова. Команда юных спортсменок развивается при поддержке компании «Тольяттикаучук».

Отметим, турнир проводился среди девочек 2010 года рождения. В нем участвовали 12 команд из Краснодара, Ростова-на-Дону, Тольятти, Астрахани и Майкопа. От Автограда выступали 1-я и 2-я команды «Школы Ирины Близновой», которую спонсирует «Тольяттикаучук».

Первая тольяттинская команда стала чемпионом соревнований, обыграв хозяек турнира – первую сборную Майкопа. Юные спортсменки победили со счетом 24:8. А вторая команда из Тольятти выиграла бронзу, одолев «Ростов-Дон-1».

- Мы с коллегой Кириллом Шкроботом похвалили девочек второй команды за хорошую игру, несмотря на некорректное судейство матча с «Майкопом». Что касается главной команды, то она поставленную задачу выполнила, - отметила тренер команд Ирина Близнова.

Напомним, олимпийская чемпионка несколько дней назад стала директором гандбольного клуба «Лада». Также она продолжает тренировать подрастающее поколение.