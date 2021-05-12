После стрельбы в гимназии в Казани в Самаре провели внеплановые проверки школ №132 и №148

Трагедия в Казани затронула всю страну Фото: Предоставлено "Комсомолке"

11 и 12 мая 2021 года в Самаре проводятся внеплановые проверки школ. Такое поручение региональному Минобрнауки дал губернатор Дмитрий Азаров после трагедии в Казани.

Во вторник, 11 мая, в течение всего дня все образовательные учреждения прошли проверку собственными силами, создав комиссии из сотрудников учреждений с привлечением сотрудников органов исполнительной власти.

В среду, 12 мая, сотрудники департамента образования городского округа Самара и лично исполняющий обязанности руководителя департамента Илья Осипов пришли с проверкой в школы №132 и №148.

- Подобные мероприятия и контроль за соблюдение безопасности учащихся проводится на постоянной основе. Естественно, в связи со сложившейся ситуацией мы ещё раз вынуждены акцентировать и провести такие массовые проверки заблаговременно, - поделился с «КП-Самара» Илья Осипов.

Внимание обращали на всё, начиная от содержания территории, наличия исправно функционирующих металлодетекторов и охраны, соответствующей установленным требованиям. Проверяется оформление всей необходимой документации, журналы ознакомления сотрудников, планы эвакуации. Должна выполняться работа по обеспечению безопасности пребывания учащихся

Директор МБОУ Школа № 132 Наталья Сокур рассказала, что их школа соответствует всем требованиям безопасности.

-- В школе заключены договора с частным охранным предприятием, есть тревожная кнопка, очень хорошее видеонаблюдение, исправный металлодетектор. Каждые три месяца проводится инструктаж с сотрудниками школы – наши ребята во время учебных эвакуаций показывают отличный результат в 3 минуты, - рассказала «КП-Самара» Наталья.

В результате проверки серьёзных нарушений обнаружено не было, а те, что были выявлены – устранены по ходу проверки.

Напомним, во вторник, 11 мая, в казанской школе № 175 произошла стрельба. Погибли семь учеников и две учительницы. Еще несколько человек получили серьезные травмы и находятся сейчас под присмотром медиков.