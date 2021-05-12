В самарский НОЦ «Инженерия будущего» может войти Чувашия

Вопрос с вхождением Чувашии в НОЦ проработают в ближайшее время / Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым. Вместе они обсудили возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего», сообщает пресс-служба правительства 63 региона.

Напомним, НОЦ был создан в Самарской области в мае 2019 года. Сейчас в него входят научные школы и промышленные предприятия нескольких субъектов страны. Теперь их ряды может пополнить и Чувашия. Дмитрий Азаров отметил, что этот вопрос будет проработан в ближайшее время.

В «Инженерию будущего» входят 50 участников. Среди них: крупнейшие вузы, научные организации и предприятия из 11 регионов страны. Партнерами НОЦ являются ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», «РДЖ», а также представители 50 зарубежных стран. «Инженерия будущего» занимается разработкой двигательных и топливных систем, созданием «умных» транспортных систем и новых аэрокосмических технологий, а также внедрением искусственного интеллекта в инжиниринг.