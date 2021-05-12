В Самаре рядом с Московским шоссе нашли человеческий череп

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 мая правоохранителям Красноглинского района Самары поступила информация от 18-летней девушки. Она сообщила, что в районе дома № 13 Г на 18 километре Московского шоссе обнаружила человеческие останки.

- Местная жительница нашла у озера Паршино череп. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Личность погибшего пока не установлена. Другие части тела не найдены. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.