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Происшествия12 мая 2021 18:18

В Самаре рядом с Московским шоссе нашли человеческий череп

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 мая правоохранителям Красноглинского района Самары поступила информация от 18-летней девушки. Она сообщила, что в районе дома № 13 Г на 18 километре Московского шоссе обнаружила человеческие останки.

- Местная жительница нашла у озера Паршино череп. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Личность погибшего пока не установлена. Другие части тела не найдены. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Криминал