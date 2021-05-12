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Здоровье12 мая 2021 18:41

В Самарской области еще 97 человек заразились COVID-19

Рассказываем, где и как выявили новых ковид-пациентов 12 мая 2021 года
Дарья ГОРОХОВА
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Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 62 870

Общее число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 62 870

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области подхватили еще 97 человек. Общее число случаев инфицирования достигло 62 870. Такие данные оперштаб региона приводит на среду, 12 мая.

Наибольший суточный прирост больных вновь показал Тольятти. Здесь COVID-19 заразились 34 жителя. В Самаре выявили 24 новых пациента. На третьем месте по количеству зараженных идет Ставропольский район. Здесь коронавирус диагностировали у 8 человек. На четвертом месте с 6 инфицированными - Нефтегорский район. Замыкает пятерку лидеров Безенчукский район (4 заболевших).

85 человек выявили среди тех, у кого ранее диагностировали ОРВИ или внебольничную пневмонию. У остальных 12 заболевших не было никаких признаков коронавируса.

Отметим что за сутки лечение закончили 95 жителей Самарской области. Еще 15 человек не смогли побороть болезнь и скончались.

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