Коронавирус 12 мая 2021 года: в Самарской области умерли 15 человек

Коронавирус унес жизни пяти мужчин и 10 женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь зафиксировали 15 летальных случаев среди ковид-пациентов. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1662 человека. Об этом в среду, 12 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Так, у пяти мужчин (64, 67, 69, 70 и 92 года) и семи женщин (58, 64, 65, 68, 77, 79, 92 года) были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Две женщины (44 и 73 года) вдобавок страдали заболеванием эндокринной системы. Еще одна пациентка — 83-летняя женщина — имела проблемы с органами дыхания.

На данный момент показатель смертности на 100 тысяч населения Самарской области составляет 52,05, по стране он выше — 78,31. Коэффициент летальности в регионе — 2,64, а по России — 2,33.