Болельщики ожидают интересного поединка Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Марко Николич и Игорь Осинькин озвучили составы на финальный матч Кубка России по футболу "Локомотив" - "Крылья Советов", который проходит 12 мая на стадионе "Нижний Новгород". Особых сюрпризов наставники не сделали.

Капитан "Крыльев Советов" сегодня - Сергей Божин, воспитанник самарского футбола. "Железнодорожников" на поле выведет Ведран Чорлука. В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Локомотив": 1 Гилерме, 3 Пабло, 6 Баринов, 7 Крыховяк, 9 Смолов, 14 Чорлука, 17 Жемалетдинов, 25 Камано, 31 Рыбус, 76 Мухин, 94 Рыбчинский.

Запасные:, 60 Савин, 77 Коченков, 2 Живоглядов, 4 Лысцов, 11 Миранчук, 19 Эдер, 27 Мурило, 37 Магкеев, 38 Титков, 45 Сильянов, 69 Куликов, 88 Лисакович.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 4 Солдатенков, 47 Божин, 5 Горшков, 11 Ежов, 6 Якуба, 16 Алвеш, 17 Зиньковский, 10 Сарвели, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 3 Чернов, 7 Хади, 8 Витюгов, 22 Ефремов, 23 Комбаров, 35 Прищепа, 69 Голенков, 77 Кабутов, 99 Канунников.

Отметим, что перед стартовым свистком Сергея Иванова будет объявлена минута молчания в память о жертвах стрельбы в казанской гимназии №175. Следите за трансляцией встречи на сайте "КП-Самара".