«Крылья Советов» в финале Кубка России поддержат около 6 тысяч самарцев

На финальном матче Кубка России будет аншлаг Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде пройдет финал Кубка России по футболу. Самарские «Крылья Советов» сразятся за трофей с «Локомотивом». Посмотреть на игру придут 21 690 человек. Это полная загрузка стадиона на данный момент.

Поддерживать «Крылья» будут около 6 тысяч самарских болельщиков. Как сообщает пресс-служба клуба, игроки «КС» выйдут на поле в белых футболках, а «железнодорожники» — в зеленых.

Начало матча — в 21:00 по самарскому времени. Его можно будет посмотреть как по ТВ, так и в соцсетях. Также прямую трансляцию будет вести «Комсомольская правда — Самара».