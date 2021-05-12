Фонтан в несколько метров разорвал асфальт на парковке в Тольятти

Гидравлические испытания не обошлись без неожиданностей / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

В Тольятти в среду, 12 мая, забил огромный фонтан. ЧП произошло на парковке у дома № 24 по Ленинскому проспекту. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Мощная струя воды вырвалась из-под земли прямо посреди стоянки. Она была столь сильна, что пробила асфальт, разбросав его куски по округе. Часть из них попала на припаркованные авто. Особенно пострадала одна из иномарок.

В огромный провал чудом не "ушли" припаркованные машины / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

На месте фонтана образовался большой провал. К счастью, ни одна машина туда не провалилась. Из людей, по предварительным данным, тоже никто не пострадал.

Вода, которая вырвалась из прохудившейся трубы, залила ближайшие дворы. Теперь там плещется настоящее мутное море.

В администрации Тольятти сообщили, что прорвало сети АО «Тевис», на которых проходят гидравлические испытания. Поврежденный участок уже перекрыли, вода больше не врывается бурным потоком. Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы. Сколько времени они займут, пока не уточняется.