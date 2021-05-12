В Самаре на парковке торгового центра устроят чемпионат по дрифту

Самарцев зовут 15 мая на самое зрелищное автотранспортное событие / Фото: ТРК "Амбар" Фото: vk.com

В субботу, 15 мая, в Самаре состоится открытый чемпионат Поволжья по дрифту Drift that. Зрелищное автотранспортное событие пройдет на парковке торгового центра «Амбар» (Южное шоссе, 5).

Самарцы смогут увидеть битву лучших пилотов из городов Поволжья. Также мероприятие посетит специальный гость. Его имя пока не раскрывается, но планируется, что это будет топовый пилот Russian Drift Series.

Программа чемпионата: соревнования по дрифту, дрифт-такси, автовыставка, фаер-шоу, битва клубов и многое другое. Начало — в 11:00, вход свободный. Отметим, что в рамках соревнований также пройдет чемпионат России по автозвуку.