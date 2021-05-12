Губернатор приехал поддержать "Крылья" на стадион "Нижний Новгород" / Фото: Правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пожелал победы «Крыльям Советов» в финале Кубка России. Матч против «Локомотива» в эти минуты проходит на стадионе в Нижнем Новгороде.

Поддержать любимую команду приехали около 6 тысяч самарцев, а вместе с ними и глава региона Дмитрий Азаров. Отметим, что сегодня «Крылья» получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге в будущем сезоне.

— Мы получили лицензию. Я в этом не сомневался. Сегодня я позвонил главному тренеру команды Игорю Осинькину, поделился новостью и пожелал команде успехов. Еще сказал, что нужно поощрить ребят после победы в Кубке, — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что все самарцы верят в команду. Финал Кубка России — это замечательное достижение, но фанаты команды ждут большего.

— Ребята сегодня отдают все силы игре, выкладываются на 100%. Такой командой я горжусь, как и все болельщики «Крыльев Советов», – сказал глава региона.