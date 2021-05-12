Главы Самарской и Нижегородской областей открыли форум «Молодежь Поволжья»

Форум прошел в Нижнем Новгороде / Фото: Единая Россия

В среду, 12 мая, самарский губернатор Дмитрий Азаров и глава Нижегородской области Глеб Никитин открыли форум НРО «Единая Россия» - «Молодежь Поволжья».

В мероприятии приняли участие около 50 представителей различных организаций. Они представили проекты в области молодежной политики. Как отметил Дмитрий Азаров, нижегородцы оказали гостям из Самарской губернии очень теплый и радушный прием.

- Я очень рад, что мы здесь сегодня собрались. Наверное, мы сможем найти синергию и приступить к реализации совместных проектов. Такой опыт есть. Например, «Том Сойер Фест», который проводился на самарской земле и самым активным образом пошел дальше, - сказал Дмитрий Азаров.

Также губернатор добавил, что Самарская и Нижегородская области продолжат дальнейшее взаимодействие. К примеру, в этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие. В честь этого события в городе готовят много различных мероприятий. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что самарцы тоже смогут в этом поучаствовать.