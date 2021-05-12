Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 21:41

В Самаре хотят запретить строительство новых высоток на улице Солнечной

Пустующий участок у дома № 40 хотят отдать под размещение социальных или спортивных объектов
Дарья ГОРОХОВА
КомментироватьОставить комментарий
Власти Самары намерены сменить зонирование участка на Солнечной, 40

Власти Самары намерены сменить зонирование участка на Солнечной, 40

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары возмутились планам по строительству двух новых высоток на улице Солнечной. Горожане обратились к мэру Елене Лапушкиной с просьбой не допустить этого.

По словам жителей Седьмой просеки и Солнечной, в их районе сложилась напряженная ситуация с социальной инфраструктурой. Мест в школах и детсадах не хватает. Кроме того, поликлиника иногда не справляется с потоком людей. Новое строительство лишь все усложнит.

Самарцы предложили по-другому использовать пустующую площадку. К примеру, разбить там зеленый сквер. В министерстве строительства региона отметили, что за разрешением на возведение многоэтажных домов к ним никто еще не обращался.

Елена Лапушкина, в свою очередь, заявила, что на этом участке планируют сменить зонирование. В итоге его можно будет использовать только для строительства социальных или спортивных объектов. Этот вопрос обсудят на заседании комиссии по застройке и землепользованию 21 мая. Затем инициативу вынесут на публичные слушания.