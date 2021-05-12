В Самаре хотят запретить строительство новых высоток на улице Солнечной

Власти Самары намерены сменить зонирование участка на Солнечной, 40 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары возмутились планам по строительству двух новых высоток на улице Солнечной. Горожане обратились к мэру Елене Лапушкиной с просьбой не допустить этого.

По словам жителей Седьмой просеки и Солнечной, в их районе сложилась напряженная ситуация с социальной инфраструктурой. Мест в школах и детсадах не хватает. Кроме того, поликлиника иногда не справляется с потоком людей. Новое строительство лишь все усложнит.

Самарцы предложили по-другому использовать пустующую площадку. К примеру, разбить там зеленый сквер. В министерстве строительства региона отметили, что за разрешением на возведение многоэтажных домов к ним никто еще не обращался.

Елена Лапушкина, в свою очередь, заявила, что на этом участке планируют сменить зонирование. В итоге его можно будет использовать только для строительства социальных или спортивных объектов. Этот вопрос обсудят на заседании комиссии по застройке и землепользованию 21 мая. Затем инициативу вынесут на публичные слушания.