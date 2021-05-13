В Самаре стали покупать дорогие квартиры

Квартир на рынке дефицит. поэтому и о снижении цен говорить не приходится

В Самаре скупили практически все - даже самые дорогие и неликвидные квартиры. В итоге сейчас цены на рынке недвижимости очень выросли и эксперты даже не могут спрогнозировать, как скоро они вернутся обратно.

- Рынок недвижимости в октябре 2020 года – феврале 2021-го можно характеризовать как «смытый» - покупатели буквально смели все существующие предложения, продавался даже откровенный неликвид по завышенным ценам, - делится генеральный директор центра недвижимости и права «Огни Самары» Юлия Овечкина.

При этом специалисты отмечают, что цены на жилье выросли: одним из факторов стал рост стоимости строительных материалов, в первую очередь, металла и цемента. При этом спрос не падает: стимулировали его, в первую очередь, низкие ипотечные ставки и льготы на новостройки и для семей. Пока банки предлагаль льготные условия кредитования, был стимул максимально быстро обзавестись жильем - по любой стоимости.

-Чтобы насытить рынок новостроек в Самаре, нужно как минимум 15-20 новых площадок. Сейчас же жилье в комплексной застройке на окраинах продается по 60-70 тысяч рублей за квадратный метр, а в черте города – в среднем за 80-100 тысяч за «квадрат». Но люди покупают, и пока они покупают, у застройщиков нет стимула снижать цену, - говорит Юлия Овечкина.

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