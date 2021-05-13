Прокуратура Отрадного потребовала от властей отремонтировать опасную детскую площадку

Опасная для детей площадка находится вод воре на улице Орлова / Фото: прокуратура Самарской области

В Отрадном прокуратура потребовала отремонтировать опасную детскую площадку. Речь идет о той, что расположена во дворе дома № 18Б на улице Орлова.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что на детской площадке находится опасное игровое оборудование. К примеру, на качалке-балансире нет сиденья, канат порван, а на горке частично оторваны перила и перекладины. Кроме того, на самой площадке есть осколки стекла и камня.

- Игровой комплекс включен в казну и реестр муниципального имущества Отрадного. На данный момент он представляет угрозу для жизни и здоровья детей. Однако собственник оборудования никаких мер по временному ограничению пользования не предпринял, - отмечают в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство направило представление главе Отрадного с требованием устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.