Жительница Октябрьска решила вложиться в криптовалюту и осталась без 2 млн рублей

Полицейские уже ищут мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники обманули еще одного жителя Самарской области. На их крючок попалась 33-летняя продавщица магазина косметики из Октябрьска. Она лишилась более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полицейских, женщина ввела персональные данные и номер телефона на одном из интернет-порталов. На следующий день ей позвонил незнакомец и представился специалистом сайта. Он рассказал о всех тонкостях вкладывания денег в криптовалюту и получения прибыли с ее продаж.

В течение месяца жительница Отрадного переводила деньги на счета, которые ей назвал «менеджер». Никакой выгоды с этого она не получила, только осталась без крупной суммы денег. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают жителей региона быть бдительнее и остерегаться мошенников. Не стоит доверять сомнительным сайтам, вводить там свои данные, а также перечислять деньги незнакомцам.