Жилье в Самаре резко подорожало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За год средние цены на квартиры в Самаре выросли почти на миллион рублей. Такие данные озвучили эксперты аналитического центра ЦИАН. По данным агентства, до старта программы льготной ипотеки в мае 2020 года средняя стоимость квартиры в Самаре составляла 3,3 миллиона рублей. А год спустя, в мае 2021 года – уже 4,2 миллиона.

- Осенью 2020 года и зимой 2021-го покупатели скупали все существующие предложения, - рассказала журналисту «КП-Самара» член президиума Поволжской гильдии риэлторов, генеральный директор центра недвижимости и права «Огни Самары» Юлия Овечкина. - Продавался даже откровенный неликвид по завышенным ценам.

Соответственно ухудшилось положение заемщиков: Самара вошла в число городов, где снижение ставки не смогло компенсировать рост цен на недвижимость, поэтому в денежном выражении платежи по ипотеке даже выросли – до старта программы средний размер ежемесячного платежа составлял 19,2 тысячи рублей в месяц, а через год - уже 23,1 тысяч рублей. Вырос и минимальный размер первоначального взноса по ипотеке – если год назад он в среднем составлял 500 тысяч рублей, то сегодня – уже 630 тысяч, рост составил 28%. Доля расходов на ипотеку в семейном бюджете за год выросла с 23% до 27%.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости и о том, стоит ли ждать снижения цен на квартиры, читайте тут.