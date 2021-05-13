Риелтор дал советы, как не стать жертвой мошенника при покупке квартиры

При покупке квартиры нужно быть бдительнее и осторожнее Фото: Анастасия ОСИПОВА

Покупка квартиры – дело серьезное. Приобретая жилье, нужно помнить об осторожности – есть риск нарваться на мошенников. Как не попасть на уловки аферистов, рассказал риелтор Артем Сошников, пишет NEWS.ru.

Одна из популярных схем обмана – продажа квартиры по поддельному паспорту. Избежать ее можно, запросив у продавца дополнительные документы. Жулики вряд ли будут подделывать все документы.

Еще одна обманная схема – продажа наследной квартиры. В данном случае покупателю нужно тщательно перепроверить документы по жилью и наследникам. Также необходимо взять с последних нотариальные отказы. Бывали случаи, когда наследники заявляли свои права на квартиру через несколько месяцев и даже лет.

Нередко мошенники продают жилье от лица недееспособного гражданина. По прошествии времени такую сделку могут признать недействительной. В итоге покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег. Риелтор порекомендовал в данном случае проверить частоту перехода права собственности на недвижимость и срок давности ее приобретения. Небольшие интервалы между сделками купли-продажи – повод насторожиться.

Еще несколько советов от Артема Сошникова – общаться нужно напрямую с продавцом, не совершать сделку по доверенности и не вносить аванс без личного знакомства с собственником жилья.