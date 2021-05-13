Мать троих детей из Самары выиграла в лотерею более 700 тысяч рублей

Многодетная мать вытянула счастливый билет / Фото: Столото

Жительница Самары Людмила П. стала обладательницей крупной суммы денег. Она выиграла в лотерею 706,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Самарчанка купила два билета. Один полагался ей, а другой – близкой подруге. Накануне розыгрыша Людмила почувствовала, что их ждет большой улов. Хотя в это сложно поверить, но удача действительно улыбнулась ей. Ее билет оказался счастливым.

Победительница тиража – многодетная мать в декрете. У нее трое сыновей. Деньги женщина решила поделить поровну с подругой. Они договорились об этом еще перед розыгрышем.