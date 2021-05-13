Асфальтирование Московского шоссе в Самаре завершат в июне 2021 года

Скоро начнут укладывать высокопрочный асфальт

В Самаре с 1 апреля 2021 года проводится ремонт Московского шоссе, на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В настоящее время рабочие завершили снятие старого асфальтного покрытия и в сором времени начнут заливать новую, более прочную смесь.

- Асфальтобетонная смесь, которая будет применяться здесь впервые, готовится по новому ГОСТу. Специально подобранный состав позволит улучшить качество покрытия и увеличит срок эксплуатации, - отметил заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.

Завершить укладку нового асфальта по основному ходу Московского шоссе планируется уже в июне этого года. Сразу после того, как работы будут завершены, строители приступят к возведению путепровода на Ново-Садовой и закроют там проезд по основному ходу до окончания работ.