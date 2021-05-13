Более ста тысяч семей из Самарской области в этом году получат господдержку

В этом году поддержку почувствует большое количество людей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала о том, как в Самарской области будут реализовываться поручения президента Владимира Путина по итогам Послания от 21 апреля 2021 года. Среди предложений - обновление автопарка «скорых» и школьных автобусов в регионах, стопроцентная оплата больничного родителям детей до семи лет, ежемесячная выплата беременным женщинам с низким доходом, возврат родителям половины стоимости путевок в детские лагеря и другие.

Что касается мер государственной поддержки для неполных семей или выплаты к подготовке к школе и другие, которые были обозначены президентом, то сейчас проводится анализ потенциальных получателей. По прогнозам, не менее 100 тысяч семей. Получать такие выплаты можно будет получить централизованно от Пенсионного фонда РФ. Члены партии «Единая Россия», которые также вышли с инициативой введения таких выплат, надеются, что выплаты будут происходит в максимально автоматизированном режиме с использованием современных технологий.

Стоит отметить, что большинство поручений было связано с социально-демографической политикой страны, в частности в сфере поддержки семей с детьми. За последние четыре года в Самарской области число семей, получающих поддержку выросло с 80 тысяч до 140 тысяч.