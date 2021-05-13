Пятый класс пожарной опасности: самарцев просят не ходить в лес

МЧС призывает жителей региона не разводить костры в лесах Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 14 по 19 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5-й класс. Из-за этого в губернии ввели оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Напомним, ранее Минлесхоз региона выпустил приказ, который запрещает посещать леса с 12 по 27 мая. На этот же период времени установили ограничение на въезд туда на транспорте. Нарушителям грозит внушительный штраф.

В МЧС призывают самарцев соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь чаще всего причиной возгораний в лесах становится человеческая халатность. Отметим, что при возникновении небольшого природного пожара следует звонить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00. Звонки принимают круглосуточно.