Тренер «Крыльев Советов» рассказал, почему сделал поздние замены в матче с «Локомотивом»

Игорь Осинькин не считает, что его команда провалила игру Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после финала Кубка России по футболу, в котором его команда уступила «Локомотиву», рассказал, почему долгое время не делал замены. Голенков и Кабутов, способные добавить мощности в атаке, появились на поле только на 80-й минуте при счете 1-3. Ефремов и Чернов — в самой концовке встречи.

— В кубковых играх только три слота для замен. Мы не могли делать так же, как в обычных матчах — играть по одному футболисту. В первом тайме у нас была вынужденная замена, поэтому оставалось только два слота, — объяснил наставник.

По словам Осинькина, если бы Якубу не пришлось убирать с поля из-за травмы, то он бы сделал другие замены. К сожалению, такой возможности не было.

Специалист не считает, что «Крылья» провалили поединок. В первом тайме они были лучше соперника, но во втором «железнодорожники» воспользовались ошибками волжан и забили два мяча.

— Для нас очень обидно, хороший был кубковый сезон с нашей стороны, но, наверное, нам еще рано выигрывать. Оставим это на следующий год, — подчеркнул Игорь Осинькин.

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