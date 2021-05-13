В Самаре пройдет бесплатный интенсив по фотоискусству для школьников

Мастер-класс для юных фотолюбителей пройдет в рамках регионального этапа творческого конкурса «Life фото» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети и подростки могут посетить бесплатный мастер-класс "В поисках красоты и смысла: как интересно снимать то, что вокруг" лично или подключиться к онлайн-трансляции в группе проекта «Поколение М» ВКонтакте.

Ведущая мастер-класса – Светлана Маковеева, руководитель фотослужбы "Комсомольской правды" в Самаре, преподаватель курса "Основы визуальной журналистики" Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, неоднократный победитель общероссийских конкурсов фотографии. Мероприятие состоится 14 мая в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142), начало в 12 часов. Предварительная регистрация не требуется.

Мастер-класс для юных фотолюбителей пройдет в рамках регионального этапа творческого конкурса «Life фото», реализуемого в Самарской области при поддержке Департамента туризма Министерства культуры Самарской области и Администрации городского округа Самара. Для участия в конкурсе школьники могут в срок до 20 мая 2021 года загрузить на сайт «Поколения М» одну или несколько фоторабот с изображениями узнаваемых достопримечательностей и красивых мест Самарской области. Оценивать присланные в региональном этапе конкурса работы будет экспертное жюри, включающее известных самарских фотографов и деятелей культуры и искусства. Подведение итогов и награждение участников и победителей регионального этапа фотоконкурса «Поколения М» состоится в июне 2021 года, а лучшие фотоработы участников войдут в специальную экспозицию «Поколения М» в одном из крупнейших выставочных пространств Самары.