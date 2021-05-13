Дело о покушении на самарских полицейских и судью рассмотрят в Нижнем Новгороде

Алексей Балакирев в суде уверял, что не хотел никому зла Фото: Александра БУДАЕВА

Четвертый апелляционный суд готовится рассмотреть жалобу Алексея Балакирева на обвинительный приговор. Напомним, его признали виновным в покушении на жизнь судьи и двух полицейских.

Как выяснилось во время судебного следствия, летом прошлого года мужчина пришел к своей жене Елене, чтобы выяснить отношения. Между ними завязалась ссора, он ударил жену, она закричала, соседи вызвали полицию.

Когда приехали стражи порядка, Алексей Балакирев, который до этого несколько успокоился, снова рассердился и метнул гранату. К счастью, снаряд вылетел в приоткрытую входную дверь и взорвался в подъезде. Оба полицейских и женщина-судья получили травмы, но остались живы. В суде Алексей Балакирев уверял, что не хотел никому зла и уж тем более – смерти.

22 марта Самарский областной суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей и ограничением свободы еще на полтора года. Это решение осужденный попытается обжаловать в Нижнем Новгороде.

Первое заседание по этому делу назначено на 7 июня.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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