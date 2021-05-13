После схода воды в Самаре начнут завозить песок и устанавливать раздевалки на пляжах

Традиционно пляжный сезон откроется в середине июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, после снижения уровня воды из-за паводка-2021, начнут завозить свежий песок на пляжи города, а также заниматься благоустройством этих территорий. Об этом сообщили в администрации Самары.

К завозу песка, установке пляжного оборудования и другим работам по обустройству официальных пляжей приступят в штатном режиме, как только уровень воды в Волге опустится до нужной отметки, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Напомним, в Самаре традиционно будут обустроены восемь официальных пляжей. Три пляжа расположены вдоль набережной, а также на спусках Барбошиной поляны, Советской Армии, в Загородном парке, рядом с санаторием «Можайский и на Красной Глинке.

Напомним, постановлением городской администрации запрещено купаться на несанкционированных пляжах. В настоящее время решается вопрос об ужесточении наказаний для пловцов в таких местах.