Самарцев приглашают принять участие в активностях Волгафеста-2021

Подробная информация на официальных страницах Волгафеста в социальных сетях

В Самаре с 7 по 20 июня 2021 года пройдет Волгафест-2021. Юбилейный пятый фестиваль пройдет на второй очереди набережной в течение двух недель. Организаторы Волгафеста предлагают самарцам принять участие в ряде активностей, заявки на конкурс можно подать прямо сейчас.

Конкурс плавательных средств «Волжский заплыв» - это регата сюрреалистических конструкций – творений инженерной мысли и воображения волжских корабельщиков. Не важно, что это будет из себя представлять, главное, чтобы судно было плавучим и удобным. Однако есть одно правило — плавсредство должно быть выполнено в цветах фестиваля (градиент). Заявку на участие можно подать по ссылке.

Креативная мастерская «Порт Картонии» предлагает всем желающим стать частью перформативной мастерской. В программе мероприятия: гонки капитанов и инженеров на картонных лодках, мастер-классы по созданию арт-объектов, а в конце состоится финальное шествие Великого Флота Картонии. Подробная информация по ссылке.

Арт-проект «Общее решение» Андрея Сяйлева подразумевает активное участие жителей в формировании городской среды. С 12 мая на сайте онлайн-голосования каждый желающий может высказать свое мнение по поводу внешнего образа забора Самарской ГРЭС. По итогам голосования забор между первой и второй очередями будет выкрашен в тот цвет, который наберет наибольшее количество голосов.