В Самаре от рук стрелка на Антонова-Овсеенко пострадали также автомобилисты

Сейчас проводится проверка по факту стрельбы в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая 2021 года в Самаре на Антонова-Овсеенко, 59Б неизвестный стрелок начал обстреливать припаркованные автомобили, припаркованные во дворе. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, стрелок все же попал в цель и повредил одну иномарку.

- В полицию поступило несколько заявлений о стрельбе во дворе дома №59Б. Один из заявителей сообщил, что его автомобиль Хендай получил повреждения. Во время инцидента никто не пострадал , - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области в ответ на запрос КП-Самара.

В настоящее время полицейские установили личность предполагаемого стрелка, проводится проверка.

Ранее КП-Самара сообщала, что пуля прилетела в окно местной жительницы, которая живет в доме напротив. К счастью, тогда женщины и её детей не было дома, а стекло не разлетелось на мелкие осколки.