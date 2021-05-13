В Самаре рассказали, как организуют летний отдых для детей в 2021 году

В Самаре организуют летний отдых для детей

В Самарской области на организацию летнего потратят более 170 миллионов рублей. Летние смены в лагерях начнутся уже 1 июня и будут длиться по 14 дней каждая. Также известно, что их будет пять.

- Разумеется, особое внимание уделяется указаниям Роспотребнадзора и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Заполняемость лагерей будет на уровне 75%, а так же будут постоянно проводиться дезинфицирующие уборки. Все сотрудники будут обязаны минимум за 3 дня до заезда детей сдать текст на COVID-19, - рассказал «КП-Самара» исполняющий обязанности руководителя департамента образования Илья Осипов.

Также, будут организованы и отдельные смены для отдыха детей-инвалидов.

- Места отдыха в полном объёме оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. Общее финансирование этого вопроса превышает 11 миллионов рублей, - рассказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Дмитрий Чекан.

Особое внимание комитета было уделено культурной программе летнего отдыха. Для детей по всей области в летний период будет проведено 1256 мероприятий, которые охватят более 50 000 детей. Будут работать музеи, театры, библиотеки, Дома Культуры, художественные школы.

- Планируется провести 378 мероприятий в музеях различной направленности – выставки, экспозиции, мастер-классы. Готовится 33 детских спектакля и 2 интерактивных квеста для более чем 4500 детей, - делится планами заместитель руководителя управления культуры, туризма и молодежной политики Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара Евгения Мищенко.