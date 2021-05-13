В Самаре под окнами ветеранов высадили барбарис

Директор УП «Коммунресурс» Леонид Пугачев и воспитанники детского сада № 181 сажают кусты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне во дворе дома № 209 на улице Стара-Загора посадили кусты краснолистного барбариса и белоснежные петунии. Высадкой кустарников и цветов закончилось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. Мероприятие для ветеранов и тружеников тыла устроила управляющая компания «Коммунресурс» в партнерстве с «Комсомольской правдой». Освежающую бутилированную воду предоставила компания «Чистый глоток». Кстати, эту воду производят в нашей области.

Воду предоставила компания «Чистый глоток» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для тех, кто не из учебников знает о том, что такое война, в этот день со сцены звучали стихи и песни в исполнении воспитанников детского сада № 181 и учеников школы № 128, а также вокального ансамбля «Карамель» школы № 72.

- Краснолистный барбарис выбран не случайно. Он очень красиво цветет, приятно пахнет и неприхотливый в уходе. В этом доме - № 209 на улице Стара-Загора - живет 17 ветеранов Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Еще пять ветеранов живут в соседних домах. Годы берут свое, им тяжело ходить, поэтому праздник провели у них до дворе, - рассказал директор управляющей компании «Коммунресурс» Леонид Пугачев. В преддверии 9 мая в этом дворе отремонтировали лавочки, привели в порядок покрытие сцены. Поэтому дворовые праздники здесь пройдут еще ни раз. Кстати, проведение таких торжеств для жителей УК «Коммунресурс» далеко не разовая акция, а добрая традиция и еще одна возможность напрямую пообщаться с жителями подшефных домов.

Праздник получился торжественным и душевсным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну а белые петунии посадили и в школьном дворе. Школьники сами взялись за инструменты, чтобы родной район стал более красивым.