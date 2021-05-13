Общественники и правоохранители вместе спасают волжскую рыбу

Благодаря работе надзорных органов и общественному контролю браконьеров стало меньше. Фото: Александра БЕЛОВА

В преддверии празднования Международного дня Волги в Самаре прошла традиционная акция регионального штаба ОНФ в Самарской области «Живая Волга». Мероприятие проводится совместно со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству с 2017 года.

- ОНФ и наше управление стали новаторами в проведении акции «День без сетей»: этот опыт распространился по всей стране, и теперь акция стала всероссийской, - рассказывает начальник отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны Средневолжского территориального управления Александр Самойлов.

Главная цель рейда – найти и изъять браконьерские орудия лова – сети.

- За прошлый год мы подняли почти тысячу незаконных сетей – 951, - продолжает Александр Самойлов - Было изъято 4159 килограммов биоресусуров – рыбы и других речных животных. Хочу напомнить, что за нарушение правил вылова рыбы браконьерам придется заплатить штраф в размере 2000-5000 рублей. При этом и снасти, и плавсредства подлежат конфискации.

По мнению организаторов акции, проведение таких мероприятий способствует освобождению бассейнов рек от браконьерских орудий лова; повышает статуса сотрудников рыбоохраны и общественных контролеров, а также формирует ответственное отношение жителей региона к водным ресурсам реки. Волга требует к себе бережного и осознанного отношения. Не случайно река, объединяющая более 60 городов и бесчисленное количество сел, стала одним из центральных водных объектов, которому уделено прицельное внимание в нацпроекте «Экология». Федеральная составляющая национального проекта «Оздоровление Волги» призвана решить масштабные вопросы восстановления реки. Но без участия и инициатив общества это невозможно. Это же отмечал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая необходимость участия общества в проектах, направленных на решение экологических вопросов области.

- Эти вопросы касаются каждого из нас, - уверен сопредседатель РШ ОНФ в Самарской области Павел Покровский. – Мы реально видим: за эти четыре года браконьеров стало меньше.